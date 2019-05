Von der Leyen hält Gelöbnisrede auf dem Hambacher Schloss

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Foto: Fabian Sommer.

Neustadt/Weinstraße Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nimmt heute am feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr auf dem Hambacher Schloss teil, einer Wiege der deutschen Demokratie. Von der Leyen hält am 70. Jahrestag des Grundgesetzes vor rund 200 Rekrutinnen und Rekruten in dem Ort in der Pfalz die Gelöbnisrede.

An der Zeremonie nimmt auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) teil.