später lesen Von der Leyen kommt zu Gelöbnisfeier vor Hambacher Schloss Teilen

Twittern

Teilen



Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reist am 23. Mai zum feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr vor dem Hambacher Schloss, einer Wiege der deutschen Demokratie. Von der Leyen halte am 70. Jahrestag des Grundgesetzes die Gelöbnisrede, teilte das in Germersheim stationierte Luftwaffenausbildungsbataillon am Montag mit. dpa