Ein zwölf Jahre alter Junge und ein 50-Jähriger sind bei einem Treffen von Traktorfahrern am Samstag im Landkreis Altenkirchen von kochend heißem Wasser getroffen worden. Sie wurden mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Abend mitteilte. dpa