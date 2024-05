Weißer Ring Von Partnerschaftsgewalt betroffene Männer brauchen Hilfe

Für von Partnerschaftsgewalt betroffene Männer gibt es nach Darstellung der Opferschutzorganisation Weißer Ring in 10 der 16 Bundesländer keine einzige Schutzeinrichtung. Diese Lücke wollten die Länder auch in absehbarer Zeit nicht schließen, teilte die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, Bianca Biwer, forderte die Landesregierungen jedoch auf, das Angebot dringend nachzubessern. „Wie alle von Gewalt betroffenen Menschen brauchen Männer, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, ein professionelles Unterstützungsangebot.“