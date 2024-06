Von Spionage bis Cyberangriff Drohnenspäher, Erdverstecke und Problem-Bären: So operieren ausländische Geheimdienste im Land

Ein spionierender Hauptmann im Koblenzer Bundeswehrbeschaffungsamt, ein Hackerangriff auf Router auch in Rheinland-Pfalz, ein Erddepot mit Sprengstoff neben einer Nato-Pipeline in der Pfalz bei Bellheim. Was sich wie Schlagzeilen aus vergessen geglaubten Zeiten des Kalten Krieges liest, sind Nachrichten aus diesem Jahr in Rheinland-Pfalz.