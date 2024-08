Folgen der Messerattacke Von Wein- bis Wurstmarkt - Sicherheitsdebatte nach Solingen

Nach der Messerattacke auf einem Volksfest in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten steht auch die Sicherheit auf Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz im Fokus. Im Falle des an diesem Donnerstag startenden Mainzer Weinmarkts etwa waren zuletzt alle Beteiligten noch einmal im Austausch, wie Rinaldo Roberto, Sprecher des Polizeipräsidiums Mainz, auf Anfrage mitteilte. Auch auf dem größten Weinfest der Welt, dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim, wird ähnlich vorgegangen.