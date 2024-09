Fußball-Bundesliga Vor Augsburg-Spiel: Mainz will nicht wie Barça sein

Das Wichtigste sei am Freitagabend nicht der Gegner, sondern das eigene Spiel. „Ich habe so viel Vertrauen in diese Mannschaft, ich habe so viel Vertrauen in jeden Spieler, und wenn wir mit dieser Power spielen wie gegen Werder Bremen, dann haben wir eine gute Chance, ein gutes Resultat in Augsburg zu holen.“