Vor dem Rheinland-Pfalz Tag: Arbeit an „Brennpunkten“

Zwei Tage vor dem Start des Rheinland-Pfalz-Tages in Worms haben Arbeiter und Sicherheitsbeauftragte noch eine Menge zu tun gehabt. An vielen Stellen der Innenstadt wurden am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein Bühnen, Podeste und Imbissbuden aufgebaut. dpa