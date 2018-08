später lesen Vor den Augen der Polizei: Partygast schlägt Jugendlichen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Vor den Augen der wegen Ruhestörung alarmierten Polizei hat ein Partygast in Nieder-Olm einen anderen Jugendlichen geschlagen. Täter und Opfer seien betrunken gewesen, teilte die Polizei in Mainz am Montag mit. dpa