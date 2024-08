Unglück in Mosel-Ort Vor Einsturz: Bauarbeiten an Hotel in Mosel-Ort

An dem eingestürzten Hotel in Kröv an der Mosel ist am Dienstag noch gebaut worden. „Was man sagen kann, ist, dass gestern noch Bauarbeiten an dem Gebäude stattgefunden haben“, sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Ob die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einsturz stünden, müssten nun Gutachten und Ermittlungen zeigen.