In Sonderkontrollen an der deutsch-französischen Grenze hat die Polizei am Donnerstag bei 170 französischen Fußballfans unerlaubte Gegenstände gefunden. Darunter seien Pyrotechnik, Waffen und Vermummungsgegenstände gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen. dpa