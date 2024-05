Fußball Vor Pokalfinale: Stefan Kuntz hat ein „FCK-Herz“

So wie Leverkusen die ganze Saison spiele, so ein Gefühl möchte sie erleben. „Dass eine Mannschaft, die total abgeschrieben ist, emotional Leute wieder packt“, sagte die Olympiasiegerin von 2016. „Und ich will einfach nur vielleicht eine Überraschung, ich will einfach nur ein geiles Spiel, einen geilen Kick.“ Schöne Erinnerungen mit dem Fußball habe sie an zu Hause, an Trier, das Rheinland und die Pfalz. „Wir hatten ganz, ganz viele, die aus der Pfalz kamen im Frauenfußball. Ich mag einfach dieses rustikale, einfache, simple Derby. Ich liebe das. Das ist genau das, was ich feier.“