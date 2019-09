Vor Schiri-Streik: Brief an saarländische Fußballvereine

Saarbrücken Wegen eines Schiedsrichter-Streiks hat der Saarländische Fußballverband (SFV) seine Vereine mit einem offenen Brief zu einem Kulturwandel ermahnt. „Dieser Streik und die damit verbundenen Spielverlegungen sollen zum Nachdenken anregen und sensibilisieren, wie wir alle, Schiedsrichter, Spieler, Fans, Trainer und Betreuer, in Zukunft miteinander umgehen wollen“, schrieb der Verband an alle seine Vereine.

Die Schiedsrichter im Saarland streiken nach einem schweren tätlichen Angriff im August und mehreren weiteren Gewaltübergriffen auf Referees an diesem Wochenende (13. bis 15. September) kollektiv.