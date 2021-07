Risikogebiet Spanien : Verwirrung um den Urlaub: In welche Länder ich reisen darf, ab wann ich in Quarantäne muss

Foto: dpa/Clara Margais

Kurz vor dem Sommerferien-Start in Rheinland-Pfalz gilt mit Spanien ein beliebtes Reiseziel plötzlich als Risikogebiet und steht damit nicht alleine da. Welche Regeln für Urlauber und Buchungen gelten, womit Reisebüros in der Region rechnen.

Noch wenige Tage, dann beginnen für Hunderttausende Schüler und Eltern die Sommerferien. Auch in der Region Trier sehnen sich viele Menschen nach freien Tagen – und vielleicht der ersten großen Reise nach tristen Corona-Monaten. Weil aber die Delta-Variante des Virus grassiert und mit Spanien nun auch ein beliebtes Urlaubsziel als Risikogebiet gilt, herrscht Verunsicherung, wie viel Ferien möglich sind. Experten geben aber Entwarnung, wenn es um die Corona-Regeln in Ländern wie Spanien geht. Reisebüros in der Region gehen zuversichtlich in die Urlaubssaison. Ein Überblick.

In welche Länder darf ich reisen?

Reiseverbote spricht das Auswärtige Amt nicht aus, falls ein Land als Corona-Risikogebiet eingestuft ist. Es rät den Deutschen allerdings von nicht notwendigen, touristischen Reisen ab. Ähnlich äußert sich das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz. Ein Sprecher sagt, man appelliere an die Bürger, „verantwortungsvoll mit den zurückgewonnen Freiheiten umzugehen und im jeweiligen Einzelfall genau abzuwägen, welche Reisen notwendig sind und welche nicht“. Das Reisen in solche Länder ist also erlaubt.

Was sind Risikogebiete?

Momentan unterscheidet der Bund nach drei Stufen. Das einfache Risikogebiet mit mehr als 50 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche, das Hochinzidenzgebiet mit einer besonders 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200, das Virusvariantengebiet als dritte Stufe, wo in Deutschland kaum vertretene Mutationen für besonders viele Ansteckungen sorgen. Je nach Stufe gelten verschiedene Regeln, wenn es um Testpflichten und Quarantäne gilt.

Welche Regeln gelten in den einzelnen Gebieten?

Entscheidend ist, dass Menschen zehn Tage in einem Risikogebiet gewesen sind. Wer dann aus einem einfachen Risikogebiet wieder nach Deutschland zurückkommt, muss sich vorher digital über www.einreiseanmeldung.de anmelden und spätestens 48 Stunden nach der Einreise einen Nachweis in der Tasche haben, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Das kann ein vollständiger Impfschutz sein, eine ärztliche Genesenenbescheinigung oder ein negativer Corona-Test sein. Fluggesellschaften fordern diesen normalerweise ohnehin vor dem Abflug in die Heimat. Wer eine solche Bescheinigung nicht vorlegen kann, muss sich direkt nach Ankunft für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben, kann sich mit einem negativen Test aber jederzeit davon befreien.

Wer aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, muss neben der digitalen Anmeldung bereits bei Einreise einen Nachweis dabei haben und diesen Behörden auf Anforderung vorlegen. Wer in Quarantäne ist, kann diese nach fünf Tagen mit einem negativen Test verlassen.

Wer in einem Virusvariantengebiet war und bei der Einreise nicht nachweisen kann, keine Corona-Infektion zu haben, muss für 14 Tage in Quarantäne. Die Landesregierung rät, die Belege aufzubewahren, falls Behörden diesen anfordern. Kinder unter sechs Jahren brauchen grundsätzlich keinen Nachweis.

Was bedeutet die Einstufung von Spanien als Risikogebiet für Urlauber?

In vielen Regionen schossen Infektionszahlen in die Höhe. Für Urlauber ändert sich erst einmal nur wenig, weil Spanien auf der geringsten Stufe der Risikogebiete steht. Wer mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland fliegt, muss zwar über einen Test, einen vollständigen Impfschutz oder eine ärztliche Genesenenbescheinigung nachweisen, nicht am Coronavirus erkrankt zu sein. Das war aber ohnehin schon der Fall. Vor Ort können sich im Urlaub natürlich Konsequenzen ergeben – wie mehr geschlossene Geschäfte, Kneipen und Restaurants. Das gilt es regional zu beachten.

Kommt es jetzt zur großen Storno-Welle von Spanien-Urlauben?

Reisebüros in der Region rechnen nicht damit. Thomas Müller von Kylltal-Reisen sagt: „Die Leute lassen sich nicht mehr so einfach abschrecken. Außerdem bedeutet ein Risikogebiet nicht zwangsweise Quarantäne.“ Wegen des unbeständigen Wetters in Deutschland sei die Resonanz groß, in südeuropäische Länder zu reisen. Der Favorit sei Griechenland. Henrike Kammerer, die ein Reisebüro in Wittlich leitet, rechnet nicht mit einer Stornierungswelle nach Spanien. „Es gibt aber den einen oder anderen, der seinen Urlaub umbucht“, sagt Kammerer. Die Lage bei Buchungen habe sich in ihrem Reisebüro deutlich verbessert, die Freude auf Urlaube sei groß. „Die Menschen akzeptieren, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen und können.“

Kann ich einen Urlaub – wie nach Spanien – überhaupt stornieren, weil es nun einfaches Risikogebiet ist?

Julia Gerhards von der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale sagt, bei einfachen Risikogebieten liege der geringste Grund für Stornierungen vor. Wer gebucht habe, müsse ohnehin bei der Einreise einen Test vorlegen. „Die normalen Alltagseinschränkungen vor Ort werden wahrscheinlich nicht zu einer kostenlosen Stornierung führen“, sagt sie. Sie rät Verbrauchern grundsätzlich, einen der neuen Flex-Tarife abzuschließen. Diese ermöglichten, Reise wenige Wochen vor dem Urlaub gegen geringe Service-Gebühr oder gar kostenlos zu stornieren. Ansonsten sieht Gerhards gerade bei regionalen Reisebüros oft die Gelassenheit, die auch die Wittlicherin Henrike Kammerer äußert: „Die meisten Veranstalter zeigen sich kulant, lassen kurzfristiges Umbuchen zu oder haben einen Flex-Tarif.“

Welche Länder zählen momentan zu den Risikogebieten?

Das Robert Koch-Institut aktualisiert die Liste fortlaufend. Zu den Virusvariantengebieten, in denen die schärfsten Quarantäne-Folgen drohen, zählen Staaten wie Brasilien, Südafrika oder Uruguay. Unter Hochinzidenzgebiete fallen Länder wie Portugal, Zypern, Ägypten, Indien, die Malediven und Tunesien. Zu den einfachen Risikogebieten gehören unter anderem Frankreich, Spanien, Niederlande und einzelne Regionen in Irland. Einen Gesamt-Überblick bietet die Internetseite des RKI.

Wie verbreitet ist das Delta-Virus in Rheinland-Pfalz?