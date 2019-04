später lesen Vor Tag der Arbeit: Dreyer fordert Sozialreformen in Europa Teilen

Vor dem Tag der Arbeit am Mittwoch hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für ein starkes Europa ausgesprochen. „„Internationalismus, Solidarität, die Überwindung nationaler Egoismen, diese Werte sind am besten in einem geeinten Europa aufgehoben“, erklärte sie am Dienstag. dpa