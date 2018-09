später lesen Vorarbeiten für geplante Bergung von versunkener Lok laufen Teilen

Mehr als 165 Jahre nach dem Sturz einer Lokomotive in den Rhein rückt die geplante Bergung der Maschine offenbar näher. Arbeiter rammten sogenannte Spundbohlen aus Profilstahl acht Meter tief in den Boden des Rheins bei Germersheim, wie Wolfhard Neu von der Flussbau-Firma OHF am Mittwoch sagte. dpa