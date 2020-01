Vorarbeiten für Teilabriss von Hochstraße Süd laufen

Ludwigshafen Das Mammutprojekt beginnt: In Ludwigshafen wird die Baustelle zur Demontage der Hochstraße Süd eingerichtet. Nach intensiver Planung sind die ersten Maschinen zu sehen. Wird alles wie geplant laufen?

Als Vorboten für den geplanten Teilabriss der maroden Hochstraße Süd sind am Montag die ersten Baucontainer in Ludwigshafen eingetroffen. Das beauftragte Abbruch-Unternehmen aus Niedersachsen stellte demnach die beiden drei mal sechs Meter großen Container im Bereich der Dammstraße auf. „Es geht los!“, teilte die Stadtverwaltung mit. Der erste Radlader wurde ebenfalls am Montag erwartet. Am morgigen Dienstag soll der erste Bagger eintreffen. Der eigentliche Abriss der einsturzgefährdeten Verkehrsverbindung soll im Februar starten und im Juni beendet sein.