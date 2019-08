Voraussichtlich Temperaturen bis 30 Grad zum Ende der Woche

Strohballen liegen auf einem abgeernteten Getreidefeld im Burgenlandkreis. Foto: Sebastian Willnow/Archiv.

Offenbach Die Temperaturen steigen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen wieder an. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 22 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

