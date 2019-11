Vorbeifahrender Krankenwagen erfasst Unfallopfer

Dieblich Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw wollte sie nur die Unfallstelle absichern: Eine 21-Jährige ist am Dienstag auf der Autobahn 61 bei Dieblich (Landkreis Mayen-Koblenz) von einem Krankenwagen erfasst und schwer verletzt worden.

Sie saß als Beifahrerin in einem Wagen, der mit einem Lastwagen und der Mittelschutzplanke kollidiert war. Mit dem Fahrer zusammen sei sie aus dem Auto gestiegen, beide hätten versucht, das Warndreieck aus dem Kofferraum zu holen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer eines Krankenwagens, der in Richtung Köln unterwegs war, habe den Unfall zwar noch gesehen, aber nicht mehr bremsen können.