Vorbereitung für Bombenentschärfung in Mayen abgeschlossen

Für die geplante Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Dienstag in Mayen in der Osteifel zur Sicherheit rund 1000 Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Ein Radius von 300 Metern wurde evakuiert, wie die Stadtverwaltung mitteilte. dpa