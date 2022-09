Ahrweiler : Vorbereitungen für Abtransport von Bahn beginnen

Altenahr Im Ahrtal haben die Vorbereitungen für den Abtransport einer bei der Flut gestrandeten Regionalbahn begonnen. Die Züge werden auf drei Schwerlaster geladen und in der Nacht zum Mittwoch nach Meckenheim in Nordrhein-Westfalen transportiert, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort werde der Zug wieder auf die Gleise gesetzt und nach Köln in die Werkstatt geschleppt. Für den Schwerlaster-Transport aus Altenahr-Ahrbrück wurden laut Mitteilung der Kreisverwaltung in einem Tunnel die Verkehrszeichen demontiert. Diese würden am Mittwochmorgen wieder angebracht, hierzu werde der Tunnel für den Verkehr gesperrt.

Die Regionalbahn war bei der Flut im vergangenen Jahr zunächst im Ortsteil Kreuzberg eingeschlossen und dann nach Ahrbrück geschleppt worden. Wegen der defekten Gleise musste sie mit Schwerlastern weitertransportiert werden.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-650781/2

(dpa)