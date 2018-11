später lesen Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Hauenstein laufen FOTO: Marc Tirl FOTO: Marc Tirl Teilen

In Hauenstein in der Südwestpfalz sind am Sonntagmorgen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Etwa 1000 Anwohner waren aufgefordert, vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. dpa