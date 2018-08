später lesen Vorbestrafter Flüchtling: Freiwillige Rückkehr nach Somalia Teilen

Mit der freiwilligen Rückkehr nach Somalia hat der langwierige Streit um die Aufnahme eines straffälligen Flüchtlings in der pfälzischen Gemeinde Haßloch ein Ende gefunden. Der Mann habe Deutschland am Montagabend an Bord eines Flugzeugs verlassen und sei am Dienstag in Mogadischu eingetroffen, teilte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit. dpa