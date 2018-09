später lesen Vorbild Mannheim: Kaiserslautern prüft Nachtbürgermeister FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Ein Nachtbürgermeister wie in Mannheim könnte auch in Kaiserslautern künftig mögliche Probleme von Anwohnern und Gastwirten moderieren. Einen Prüfauftrag habe der Stadtrat an die Verwaltung vergeben, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Rahm am Dienstag. dpa