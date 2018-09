Zwölf junge Frauen kämpfen heute um die sechs Plätze im Finale der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. Der Wettstreit in Neustadt an der Weinstraße beginnt um 16.00 Uhr. Die „Hoheiten“ ihres jeweiligen Weinbaugebiets müssen die Jury unter anderem mit Weinwissen, Schlagfertigkeit und Charme überzeugen. dpa

Die sechs Gewinnerinnen des Vorentscheids treten am 28. September im Finale, ebenfalls in Neustadt, gegeneinander um die Krone an. Gesucht wird die 70. Deutsche Weinkönigin - und damit die Nachfolgerin der amtierenden „Majestät“ Katharina Staab aus Oberhausen (Weinbaugebiet Nahe in Rheinland-Pfalz). Ein Jahr lang repräsentiert die Weinkönigin den Rebsaft bei zahlreichen Anlässen.

