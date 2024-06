Wahlen Vorgehen nach Brandl-Sieg bei Landratswahl wird diskutiert

„Es ist ein Traumjob, Verantwortung für den Heimatkreis zu übernehmen“, sagte Brandl am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei seine Hauptmotivation gewesen, von Mainz nach Germersheim zu wechseln. Bereits im Wahlkampf habe er drei Punkte genannt, die er als Landrat unter anderem angehen wolle. „Erstens müssen wir den Hausärztemangel in der Region bekämpfen, zweitens will ich das Sicherheitsgefühl der Menschen wieder stärken, und drittens müssen wir die Verwaltung modernisieren - Stichworte sind hier Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.“ Brandl stammt aus Rülzheim im Kreis Germersheim.