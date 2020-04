Vorhalle des Doms in Speyer: ab 1. Mai für Besucher geöffnet

Der Vollzugsdienst der Stadt Speyer fährt durch die Maximilianstraße mit dem Dom im Hintergrund. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Speyer Die Vorhalle des Doms in Speyer ist nach rund einem Jahr vollständig restauriert und vom 1. Mai an wieder für Besucher zugänglich. Die Öffnung erfolge im Zusammenhang mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen, teilte das Domkapitel Speyer am Mittwoch mit.



