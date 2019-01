später lesen Vorsitz in Frauenministerkonferenz: Arbeitsleben im Fokus FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Rheinland-Pfalz hat zum Jahresbeginn den Vorsitz in der Frauen- und Gleichstellungsministerkonferenz (GFMK) der Bundesländer übernommen und will dabei die Benachteiligung von Frauen im Arbeitsleben in den Fokus rücken. dpa