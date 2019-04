später lesen Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz für E-Tretroller Teilen

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Saarlands Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD), hat sich für die Zulassung von Elektro-Tretrollern stark gemacht. „Ich bin sehr dafür, die Chancen, die darin stecken, für uns als Standort in Deutschland, aber auch als Beitrag zum Klimaschutz nutzen zu können“, sagte sie am Donnerstag zum Auftakt der Frühjahrskonferenz der Verkehrsminister der Länder in Saarbrücken. dpa