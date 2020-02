Vorsitzender der CDU Püttlingen kritisiert Umgang mit AKK

Püttlingen Ein enger politischer Wegbegleiter von Annegret Kramp-Karrenbauer hat den öffentlichen Umgang mit der CDU-Vorsitzenden kritisiert. „Ich habe mich oft gefragt: Wie lange tut man sich so etwas an, dass man offiziell und öffentlich so demontiert wird“, sagte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes in Kramp-Karrenbauers saarländischer Heimatstadt Püttlingen, Norbert Rupp, der Deutschen Presse-Agentur.



Insofern habe ihn der angekündigte Rücktritt nicht überrascht. „Ich habe fast schon gehofft, dass er passiert.“ Geschockt gewesen sei er trotzdem.