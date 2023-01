Parteien : Vorstand der CDU Rheinland-Pfalz berät über Turbulenzen

Christian Baldauf, rheinland-pfälzischer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kommt der Vorstand der Landespartei an diesem Dienstag (18.30 Uhr) zu internen Beratungen zusammen. Baldauf will nach Angaben aus der Partei darüber informieren, was in der Landtagsfraktion geplant ist und sich dazu mit den Vorstandsmitgliedern austauschen.

Baldauf hatte am 22. Dezember überraschend angekündigt, dass er Ende März sein Amt als CDU-Fraktionsvorsitzender abgeben werde. Der 55-Jährige begründete dies damit, dass es „jetzt Zeit“ sei, „den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten“. Bei einer Klausurtagung am 10. Januar will die Fraktion „die inhaltlichen und personellen Weichen für die künftige Fraktionsarbeit stellen“.

Bald nach dieser Mitteilung sprachen allerdings Fraktionsmitglieder von einer heftigen internen Kontroverse, in der Kritiker Baldaufs dessen Fraktionsvorsitz in Frage gestellt haben sollen. Die Turbulenzen erinnern an die internen Streitigkeiten der CDU-Rheinland-Pfalz in den Jahren vor 1991 - seitdem ist die zuvor über Jahrzehnte hinweg regierende Partei in der Opposition.

Baldauf wurde im März vergangenen Jahres auch zum Landesvorsitzenden gewählt, als Nachfolger von Julia Klöckner. Damals plädierte er für einen konsequenten Kurs der Erneuerung und sagte: „Der Weg, der vor der CDU Rheinland-Pfalz liegt, ist unbequem, der ist hart, der wird auch schmerzhaft.“

© dpa-infocom, dpa:230102-99-82107/2

(dpa)