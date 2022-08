Koblenz : Vorübergehende Sperrung in Innenstadt wegen Gasaustritts

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Koblenz Wegen eines Gasaustritts in einem leerstehenden Gebäude in Koblenz ist am Sonntag eine Straße in der Innenstadt mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt gewesen. Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers EVM waren im Einsatz und machten Messungen, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dem Gebäude sei bei Bauarbeiten eine undichte Stelle an einer Wasserleitung und damit einhergehend auch ein „geringfügiger Austritt von Gas“ aus einer Gasleitung festgestellt worden. Die Ursache war laut Polizei nicht bekannt. Die Straße sei gesperrt worden, um die Sicherheit während der Arbeiten zu gewährleisten. Demnach sei die undichte Stelle behoben und die Straße am frühen Abend wieder freigegeben worden.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-549119/2

(dpa)