Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten: DEbatte um Ausschussvorsitz

Mainz Die drei Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne im rheinland-pfälzischen Landtag streben eine Abwahl des AfD-Abgeordneten Joachim Paul als Vorsitzender des Medienausschusses an. Hintergrund dafür sind Vorwürfe gegen Paul, er habe vor acht Jahren einen Beitrag für eine Zeitschrift verfasst, die der rechtsextremen NPD nahestehen soll.

Paul bestritt am Mittwoch erneut, den Beitrag verfasst zu haben. Die „absurden“ Vorwürfe seien seit einem halben Jahr widerlegt, erklärte er.

SWR, NDR und die „tageszeitung“ (taz) hatten zuvor über ihre neuen Recherchen zu dem Artikel berichtet, in dem es unter anderem um einen rechtsextremen Musiker ging. In diesem Zusammenhang geht es um die Nutzung einer Mailadresse - Paul bestreitet, diese zu kennen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, sagte in Mainz: „Es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass Paul eine demokratiefeindliche Einstellung hat, dass er sich nicht inhaltlich davon distanziert.“ Er sei auch wegen seiner Medienschelte, mit der er auf Berichterstattung über die Vorwürfe reagiert habe, in seiner Funktion als Vorsitzender des Medienausschusses und damit zugleich Repräsentant des Landtags nicht mehr tragbar. „Die Vorwürfe haben eine solche Dimension, dass sich auch die AfD-Fraktion zu ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden umgehend, umfassend und inhaltlich äußern muss“, forderte Haller.

Paul erklärte dagegen: „Extremistisches Gedankengut lehne ich ab. Ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes und weise diese Vorwürfe zurück.“ Paul, der Fraktionsvize der AfD im Landtag ist, will sich auf einem Parteitag am 16. November in Bingen um die Nachfolge von Uwe Junge als Landesparteichef bewerben.