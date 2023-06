Gesellschaft Rammstein-Debatte: Auch auf Bühnen rund um Trier suchten Stars junge Frauen für Sex

Einen Namen nennt Lewen nicht. Ein Schlagerstar, der dafür berüchtigt ist, sexsüchtig gewesen zu sein und der öfter in der Region war, ist Udo Jürgens. Zur Frage warum er mit so vielen jungen Frauen Sex haben wollte, zitierte die Bild-Zeitung Auszüge aus Interviews mit Autor Christian Simon: „Es sind Mädchen (…) auf mich zugestürzt und ich konnte haben, was ich wollte. Und ich wollte! Keine Macht der Welt (…) hätte mich davon abhalten können. Ich wollte diese Früchte ernten, die da an meinem Weg standen.“ Die Befreiung von aufgestauten Jugend-Komplexen habe zu einer Explosion in die sexuelle Freiheit geführt, erzählte Udo Jürgens, der mit mehr als 2000 Frauen geschlafen haben soll – die meisten unter 20 Jahre alt.