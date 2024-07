Ermittlungen nach Todesfall Vorwurf nach Messerstich geändert - Haftbefehl außer Vollzug

Die Beschuldigte ist der Staatsanwaltschaft zufolge eine in Deutschland geborene amerikanische Staatsangehörige, die keine Verbindung zum US-Militär hat. Sie soll in der Unterführung des Hauptbahnhofs einen 64 Jahre alten Mann getötet haben. Das Opfer sei der Obduktion zufolge an den Folgen eines Messerstichs ins Herz gestorben, teilte die Anklagebehörde weiter mit. Die Verdächtige hatte sich kurz nach der Tat gemeldet.