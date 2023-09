Vorfall in der Vulkaneifel Nach Hundekot-Attacke auf AfD-Politikerin Beatrix von Storch: 35-Jähriger kommt in U-Haft

Die Hundekotattacke auf die AfD-Politikerin Beatrix von Storch bei einem Auftritt in Daun hat für den 35-jährigen Angreifer fatale Folgen: Er kam in Untersuchungshaft. Denn bei der von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz veranlassten Hausdurchsuchung nach dem Fäkalienangriff stießen die Fahnder in seiner Wohnung in einem kleinen Ort im Kreis Cochem-Zell auch auf 1,8 Kilogramm Marihuana und 140 Cannabispflanzen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz, Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl, berichtet. Die Ermittler gehen von einem Verdacht des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aus.