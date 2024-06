Wächterpreis verliehen Volksfreund-Redakteur Sebastian Stein erhält renommierten Journalistenpreis

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 starben im Ahrtal 135 Menschen, der Wiederaufbau dauert auch drei Jahre später noch an. Die Preisträger zeigen mit ihren Arbeiten, was Journalismus aus Katastrophen wie dieser lernen könne, sagte der nordrhein-westfälische Medienminister und Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) in seiner Laudatio. „Nämlich, dass er kontinuierlich, kritisch und dass er auch konstruktiv sein muss, um relevant zu bleiben.“ Angesichts der blanken Not sei es nicht einfach gewesen, das richtige Maß an professioneller Distanz und Nähe zu finden. Die Preisträger hätten sich dieser Herausforderung und anderen damit verbundenen Fragen gestellt.