Wählen mit 16 : Wählen mit 16: Die CDU bleibt stur

Mainz Will die Union die Jugend gewinnen, muss sie sich rühren, fordert die FDP im Land.

Fragend guckt Cornelia Willius-Senzer durch den Plenarsaal des Mainzer Landtags. Dann huscht ein Lächeln über das Gesicht der FDP-Fraktionschefin. „Herr Baldauf, da hinten ist er ja, hallo“, ruft die 75-Jährige und winkt dem CDU-Mann zu, der in der letzten Reihe steht und die Rede verfolgt. Mit harten Worten hat Willius-Senzer den wahrscheinlichen CDU-Spitzenkandidaten 2021 im Land für ein Interview im Trierischen Volksfreund attackiert.

Da hatte Baldauf nach der Europawahl philosophiert, die CDU habe „unterschätzt, wie hochpolitisch junge Menschen auf ihre Weise unterwegs sind“. Eine Flanke lasse die CDU dabei offen, stellt die FDP-Fraktionschefin kritisch fest. Geht es darum, bereits 16-Jährige in Rheinland-Pfalz kommunal wählen zu lassen, beharre die CDU auf ihrem Nein. „Damit dokumentieren Sie eindrucksvoll, wie gleichgültig Ihnen die Jugend letztlich doch ist“, schimpft Willius-Senzer, die der Union das Angebot macht, das Wahlalter bereits im August zu senken.

In den parlamentarischen Ring steigt für die CDU danach nicht Christian Baldauf, sondern Martin Brandl, parlamentarischer Geschäftsführer. Auch er gesteht Mängel in der eigenen Partei ein: „Wir müssen stärker ins Gespräch kommen, einander zuhören und sehen, was Jugendliche bewegt“, sagt Brandl. Ein Wahlrecht für 16-Jährige leitet der CDU-Politiker daraus aber nicht ab. Versäumnisse wirft er auch der SPD und der FDP vor.