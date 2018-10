später lesen Wärmelampe von Schildkröten löst Feuer aus FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Tierische Rettung in letzter Sekunde: Die Feuerwehr hat in Pirmasens mehrere Schildkröten vor einem Brand gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Bekannte der Hausbewohner am Montag im Wohnungsflur starken Rauch und verständigte die Retter. dpa