Energie Wärmeplanung: Verbände kritisieren Tempo des Klimaschutzministeriums

Doch die Landesregierung will am Zeitplan festhalten, wie das Klimaschutzministerium nun auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds erklärt. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagte Diener unserer Zeitung. Nahezu alle Fragen seien geklärt worden - es gebe deshalb keinen Grund, warum das Ministerium so lange für dieses Gesetz brauche. Die Kommunen könnten zwar bereits mit der für sie verpflichtenden Wärmeplanung beginnen, allerdings ohne eine entsprechende Landesregelung. Die Stadt Trier etwa will bereits bis Anfang 2025 mit der Planung durch sein. Doch dann wäre das Landesgesetz nach aktuellem Stand noch gar nicht fertig. „Das Land lässt die Kommunen allein, was die Rechtssicherheit und Finanzierung der Wärmeplanung angeht“, kritisierte Diener. Für die Städte und Gemeinden sei es dadurch schwierig, etwa an Daten von Schornsteinfegern und Energieversorgern zu kommen.