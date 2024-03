Neues Gesetz Warten auf die Wärmeplanung: Wann ein Heizungsaustausch (nicht) sinnvoll ist

Bis 2045 soll ganz Deutschland klimaneutral heizen. Der Weg dorthin führt über das Heizungsgesetz. Seit dem 1. Januar gelten die lange umstrittenen neuen Regelungen. Nach langem Hin und Her hatte die Bundesregierung das Gesetz an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Auch dieses Gesetz gilt seit Jahresbeginn. Die Wärmeplanung soll Eigentümer darüber informieren, ob sie in Zukunft mit einem Nah- oder Fernwärmeanschluss an ihrem Haus rechnen – und deshalb eventuell auf eine eigene Wärmepumpe verzichten können.