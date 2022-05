Heizung : Wärmepumpe im Altbau? Gut planen, dann geht das!

Trier Weg von Öl und Gas – wie kann das funktionieren? Ein Experte erklärt, worauf Sie beim Austausch der alten Heizung gegen eine Wärmepumpe achten müssen und was im Altbau möglich ist.

Also wollen plötzlich alle Wärmepumpen. Im Neubau sind die ohnehin schon Standard. Aber der allergrößte Teil der Häuser, die in Deutschland stehen, ist alt und wurde vor 1978 gebaut.

Luft-Wasser-Wärmepumpen: Monoblock – also alles in einem Gerät – außen aufgestellt, Monoblock innen aufgestellt und Splitgeräte (ein Teil steht innen, ein anderer draußen).

Was Experten jetzt für Ihr Haus empfehlen: Das ist wichtig bei energetischer Sanierung und Neubau

Herr Streit, alle wollen gerade Wärmepumpen. Gibt es genug Installateure in der Region, die sich richtig gut mit dieser neuen Technik auskennen?

Streit: Grundsätzlich sind die meisten Wärmepumpen für Altbauten geeignet. Egal ob Sole-Wasser-Anlagen oder Luft-Wasser-Anlagen. Wichtig ist, dass die Anlage von der Auslegung her auf das Gebäude passt. Das ist das A und O.

Und wie finde ich das heraus, was für mein Gebäude passt?

Streit: Dafür brauchen sie einen Fachhandwerker an ihrer Seite, der sich die vorhandene Technik, das Haus und die Heizflächen anschaut und bewertet. Um die Wärmepumpe auszulegen, kommt er nicht drumherum, eine Heizlastberechnung zu machen. Da gehört eine ganze Ecke Planung dazu.

Was ist eine Heizlastberechnung?

Streit: Damit berechnet der Handwerker den Energieaufwand, der nötig ist, um einzelne Räume und ein ganzes Gebäude zu beheizen. Und zwar bei der im Extremfall angenommenen, tiefsten Außentemperatur. In Trier wären das etwa minus neun Grad. Auch bei solchen Temperaturen muss das Gebäude ja immer noch warm sein. Da kommt dann ein Wert pro Raum und für das ganze Gebäude heraus. Anhand dieser Daten kann man dann schauen, wie groß die Heizfläche im Raum sein muss. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, was für ein Heizsystem man hat: zum Beispiel Heizkörper oder eine Fußbodenheizung. Mithilfe all dieser Infos kann der Handwerker dann die Vorlauftemperatur festlegen und die Wärmepumpe entsprechend auslegen.