Vorhersage Wärmeres Wetter, aber Gewitter und Starkregen möglich

Am Dienstag wird es wechselnd bewölkt bei einzelnen Schauern, verbreitet soll es aber auch trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Am Mittwoch geht es mit freundlichem und trockenem Wetter weiter. Maximal steigen die Temperaturen auf 24 bis 26 Grad, in Hochlagen auf 21 Grad.