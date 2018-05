später lesen Wärmster April im Saarland seit 2007 Teilen

Knapp am Rekord vorbei: Der April im Saarland war so warm wie seit 2007 nicht mehr. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, überschritt der Frühlingsmonat mit durchschnittlichen 12,5 Grad das statistische Soll von 8,2 Grad deutlich. Nur 2007 wurde mit 13,1 Grad im Saarland und Rheinland-Pfalz eine höhere Durchschnittstemperatur gemessen. Das Niederschlags-Soll von 65 Litern pro Quadratmeter unterschritt das Saarland mit fast 45 Litern. „Das ist trocken, aber nicht ungewöhnlich“, sagte Gerhard Lux vom DWD. dpa