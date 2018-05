später lesen Wärmster April seit 2007 in Rheinland-Pfalz FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Sonne satt an Rhein und Mosel: Der April in Rheinland-Pfalz war der wärmste seit elf Jahren. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, lagen die durchschnittlichen Temperaturen in Rheinland-Pfalz im April bei 12,8 Grad - und somit deutlich über dem statistischen Sollwert von 7,8 Grad. „Daran sieht man ganz gut den Klimawandel“, sagte Gerhard Lux vom DWD. Wärmer war mit 13,1 Grad nur der April im Jahr 2007. Für viele andere Bundesländer war der Frühlingsmonat sogar der wärmste seit der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. dpa