Auf einem Wäscheständer hängende Bekleidung ist in einem Haus in Waldlaubersheim (Kreis Bad Kreuznach) in Brand geraten. Fünf Menschen aus dem Mehrfamilienhaus seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei mit. dpa