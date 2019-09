Waffe explodiert: Jäger im Saarland schwer verletzt

Überherrn Bei einem Jagdunfall im Landkreis Saarlouis ist am Donnerstag ein 55-Jähriger schwer verletzt worden. Als der Jäger am Ortsrand von Überherrn-Altforweiler einen Schuss auf ein Wildschwein abgeben wollte, war sein Gewehr in seinen Händen explodiert.

