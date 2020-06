Waffen bei Mann gefunden: Aber keine Besitzerlaubnis

Otterberg Ermittler haben in Otterberg (Pfalz) bei einem 54-Jährigen Waffen gefunden, eine Erlaubnis konnte er dafür aber nicht vorweisen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Anwesen des Mannes sowie dessen Wohnwagen am Donnerstag durchsucht.



