Waffen beim Löschen gefunden

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Neunkirchen Bei Löscharbeiten in einem Haus im saarländischen Neunkirchen sind in der Wohnung eines Mannes zwei Waffen gefunden worden. Es handele sich um eine Schreckschusspistole und ein Luftgewehr, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

