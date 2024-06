Prozess Waffen gegen Corona-Maßnahmen: Angeklagte berichten

Der Gedanken an verpflichtende Impfungen habe bei ihnen eine regelrechte Panik ausgelöst, hieß es in der Aussage des 57-jährigen Angeklagten, die von seinem Anwalt verlesen wurde. Er sei sich bewusst, gegen das Waffenrecht verstoßen zu haben. Er wolle betonen, dass er kein Corona-Leugner sei und sich nicht habe radikalisieren wollen. Die Gruppe bezeichnete der 57-Jährige als private Leidensgemeinschaft. „Wir fühlten uns wechselseitig in unserer Angst verstanden.“